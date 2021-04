MotoGP Portogallo, Dottor Charte su Marquez: 'Si sente forte' (Di venerdì 16 aprile 2021) È avvenuto il tanto atteso ritorno in pista di Marc Marquez, che nella prima sessione di prove libere sul circuito di Portimao ( ecco gli orari tv ) è stato costantemente nel gruppo di testa . Lo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) È avvenuto il tanto atteso ritorno in pista di Marc, che nella prima sessione di prove libere sul circuito di Portimao ( ecco gli orari tv ) è stato costantemente nel gruppo di testa . Lo ...

Advertising

SkySportMotoGP : ? Di nuovo in pista: @marcmarquez93 è tornato! LIVE le #FP1 ? - repubblica : MotoGp, Portogallo: incredibile Marquez, dopo i primi giri dal ritorno è già terzo - SkySportMotoGP : ?? Petronas, le parole dei piloti ?? Morbidelli: 'Fiducioso, a Portimao buon feeling' ?? Rossi, focus sul setting… - aderenzis1 : MotoGp, Portogallo: incredibile Marquez, dopo i primi giri dal ritorno è già terzo - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Marquez in pista a Portimao, le FOTO del ritorno in #MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP https://t… -