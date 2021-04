MotoGP, il ritorno di Marc Marquez a 9 mesi dall'incidente (Di venerdì 16 aprile 2021) Quando domenica si spegnerà il semaforo e a Portimao partirà il Gran Premio del Portogallo, saranno passati esattamente 273 giorni dall'ultima volta. L'ultima volta che Marc Marquez ha preso parte a una gara. Il nastro va riavvolto per tornare al 19 luglio 2020, quando a tre giri dalla fine del gran premio di Spagna a Jerez abbiamo visto il campione spagnolo disarcionato dalla sua Honda (il cosiddetto highside) e rimbalzare come una pallina fuori controllo nella sabbia della via di fuga. Il responso fu «rottura dell'omero del braccio destro», infortunio serio ma non tanto da far immaginare il calvario cui è andato incontro Marquez nei nove mesi successivi. Colpa della fretta, ma anche della colpevole leggerezza con cui è stato mandato allo sbaraglio, con i medici che ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Quando domenica si spegnerà il semaforo e a Portimao partirà il Gran Premio del Portogallo, saranno passati esattamente 273 giorni'ultima volta. L'ultima volta cheha preso parte a una gara. Il nastro va riavvolto per tornare al 19 luglio 2020, quando a tre giria fine del gran premio di Spagna a Jerez abbiamo visto il campione spagnolo disarcionatoa sua Honda (il cosiddetto highside) e rimbalzare come una pallina fuori controllo nella sabbia della via di fuga. Il responso fu «rottura dell'omero del braccio destro», infortunio serio ma non tanto da far immaginare il calvario cui è andato incontronei novesuccessivi. Colpa della fretta, ma anche della colpevole leggerezza con cui è stato mandato allo sbaraglio, con i medici che ...

Advertising

SkySportMotoGP : ? Marquez torna a Portimao, Bagnaia: 'Spaccherà tutto'. Rins: 'È in forma'. Il parere dei piloti sul ritorno dell'8… - SkySportMotoGP : ? #Marquez al ritorno ufficiale in #MotoGP : 'Come il primo giorno di scuola' ?? @MotoGP #PortugueseGP ????… - SkySportMotoGP : Marc Marquez, a Portimao il ritorno in pista in MotoGP: la conferma della Honda #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - samuele_panzeri : RT @AlessioPiana130: Esattamente alle 10:00 locali di venerdì 16 aprile 2021, il ritorno in pista di Marc Marquez #MotoGP #PortugueseGP #M… - AlessioPiana130 : Esattamente alle 10:00 locali di venerdì 16 aprile 2021, il ritorno in pista di Marc Marquez #MotoGP #PortugueseGP… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP ritorno Moto, GP Portogallo: è il giorno del rientro di Marquez 265 giorni, tanto ha dovuto aspettare Marc Marquez per tornare a fare quello che più ama, correre in moto. Il pilota della Honda non ha voluto fissare obiettivi, non sa cosa aspettarsi, vuole solo ...

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live e streaming video: torna Marc Marquez! ...ritorno immediato che in realtà ha causato danni ben maggiori al fisico del campionissimo spagnolo, che ha perso per intero lo scorso Motomondiale e anche i primi due atti del nuovo anno della MotoGp.

MotoGP, GP Portogallo 2021: Marc Marquez torna in pista dopo 271 giorni (VIDEO) Marc Marquez è ritornato in pista dopo il grave infortunio procurato a Jerez, ultima apparizione del pilota tra i professionisti. Il video dell'esordio in pista di Marquez, per quanto concerne la stag ...

LIVE MotoGP FP1 e FP2, GP Portimao 2021 prove libere: diretta LIVE GP Portimao 2021 LIVE MotoGP FP1 e FP2: la diretta LIVE delle prove libere del Mondiale di MotoGP, notizie in tempo reale. Ritorna Marquez.

265 giorni, tanto ha dovuto aspettare Marc Marquez per tornare a fare quello che più ama, correre in moto. Il pilota della Honda non ha voluto fissare obiettivi, non sa cosa aspettarsi, vuole solo ......immediato che in realtà ha causato danni ben maggiori al fisico del campionissimo spagnolo, che ha perso per intero lo scorso Motomondiale e anche i primi due atti del nuovo anno dellaMarc Marquez è ritornato in pista dopo il grave infortunio procurato a Jerez, ultima apparizione del pilota tra i professionisti. Il video dell'esordio in pista di Marquez, per quanto concerne la stag ...GP Portimao 2021 LIVE MotoGP FP1 e FP2: la diretta LIVE delle prove libere del Mondiale di MotoGP, notizie in tempo reale. Ritorna Marquez.