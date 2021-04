MotoGP, GP Portogallo 2021: risultati e classifica FP1. Vinales davanti a tutti, terzo Marc Marquez. Valentino Rossi 11° (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Motomondiale 2021 ha visto scattare oggi, venerdì 16 aprile, il fine settimana del GP del Portogallo, con le prime prove libere che si sono disputate a Portimao, valide per la terza tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il quadro complessivo di tutti i tempi della prima sessione di prove libere della classe regina, come al solito della durata di 45?. davanti a tutti l’iberico Maverick Vinales in 1’42?127, mentre è subito terzo il rientrante Marc Marquez a 0?251. Il migliore degli italiani è Francesco Pecco Bagnaia, sesto a 0?337, mentre è decimo Danilo Petrucci a 0?830. Undicesima piazza per Valentino Rossi a 0?886. classifica TEMPI FP1 GP ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Motomondialeha visto scattare oggi, venerdì 16 aprile, il fine settimana del GP del, con le prime prove libere che si sono disputate a Portimao, valide per la terza tappa del calendario di, Moto2 e Moto3. Di seguito il quadro complessivo dii tempi della prima sessione di prove libere della classe regina, come al solito della durata di 45?.l’iberico Maverickin 1’42?127, mentre è subitoil rientrantea 0?251. Il migliore degli italiani è Francesco Pecco Bagnaia, sesto a 0?337, mentre è decimo Danilo Petrucci a 0?830. Undicesima piazza pera 0?886.TEMPI FP1 GP ...

