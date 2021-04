MotoGP GP Portogallo 2021, Bagnaia: “La moto è competitiva, sono contento” (Di venerdì 16 aprile 2021) “sono contento, essere in testa al venerdì è positivo e sono felice anche del passo che abbiamo dimostrato. Il time attack è venuto bene, anche perché è lo stesso tempo dello scorso anno ma in condizioni peggiori. Nelle FP2 abbiamo fatto uno step in avanti, ma aspettiamo domani: siamo comunque fiduciosi di restare nei primi dieci”. Così Francesco Bagnaia a Sky Sport al termine della prima giornata del Gran Premio del Portogallo di motoGP. Il pilota della Ducati ha realizzato il miglior tempo nella seconda sessione di libere. “La nostra moto è competitiva anche in piste dove non lo siamo stati negli scorsi anni – ha aggiunto ‘Pecco’ -. Qui a Portimao l’anno scorso Miller era andato forte. Adesso ci adattiamo di più a tutte le piste”. ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) “, essere in testa al venerdì è positivo efelice anche del passo che abbiamo dimostrato. Il time attack è venuto bene, anche perché è lo stesso tempo dello scorso anno ma in condizioni peggiori. Nelle FP2 abbiamo fatto uno step in avanti, ma aspettiamo domani: siamo comunque fiduciosi di restare nei primi dieci”. Così Francescoa Sky Sport al termine della prima giornata del Gran Premio deldi. Il pilota della Ducati ha realizzato il miglior tempo nella seconda sessione di libere. “La nostraanche in piste dove non lo siamo stati negli scorsi anni – ha aggiunto ‘Pecco’ -. Qui a Portimao l’anno scorso Miller era andato forte. Adesso ci adattiamo di più a tutte le piste”. ...

