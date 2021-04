(Di venerdì 16 aprile 2021). A distanza di 271 giorni dall’infortunio patito sulla pista di Jerez, l’otto volte campione del mondo è nuovamente risalito sulla sua Honda per disputare le prove libere del GP di Portogallo delmondiale. Una grande emozione, certamente, per il centauro iberico:è andata.: le dichiarazioni della vigiliaaveva rilasciato diverse dichiarazioni, durante la conferenza stampa, sul suo ritorno inGP: “Poter tornare è fantastico, sono stati mesi davvero difficili, ma adesso finalmente è ora di fare il passo più importante della mia riabilitazione, cioè rimettermi in pista. Ho le farfalle nello stomaco, non ...

Advertising

zazoomblog : Moto Gp Marc Marquez è tornato: ecco come è andato il suo (nuovo) debutto - #Marquez #tornato: #andato #(nuovo) - sportal_it : MotoGp, i tempi delle prime libere: Marc Marquez è tornato - lontanadafede : ho girato sulla moto e ho beccato marc nel box che sorrideva e, niente da fare, ho iniziato a frignare, mi è mancato così tanto - faccanierio1 : @SkySportF1 Dite a Marc che la chicane bassa viene utilizzata per le moto - TeoBellan : Il miglior tempo nella FP1 #MotoGP a Portimao è della Yamaha di Vinales, che pare fare la differenza nell'ultimo se… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Marc

... da luglio 2020, caduta a Jerez, diMarquez sulla sua Honda Repsol. Lo spagnolo ha ricevuto l'...da una serie di curvoni veloci e staccate in discesa in cui diventa difficile fermare la. ...La novità del weekend è il ritorno diMarquez sulla sua Honda Repsol. Lo spagnolo era assente ... si parte il venerdì con le Libere 13 alle 10.gp alle 10.55 e alle 15.10. Il sabato ...In programma nel Gp del Portogallo oggi due sessioni. Le Yamaha sono le moto da battere, ma la Ducati c'è, e oggi rientra Mar Marquez con la sua Honda Repsol ...Dopo le prime due gare in Qatar il Motomondiale sbarca in Europa in Portogallo al circuito dell'Algarve di Portimao: ci sarà il ritorno di Marc Marquez ...