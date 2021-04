Morta Helen McCrory, volto di «Peaky Blinders» e «Harry Potter» (Di venerdì 16 aprile 2021) Prima, Paul Ritter. Poi, Helen McCrory. Dieci giorni, e il cinema britannico si è visto spogliato di due tra i suoi più fulgidi talenti. L’attrice, appena cinquantaduenne, si è spenta venerdì, dopo una lunga battaglia con un tumore. A dare notizia della sua morte, è stato il marito, Damian Lewis. «Ho il cuore a pezzi nell’annunciare che Helen McCrory, dopo un’eroica battaglia contro il cancro, è morta pacificamente a casa, circondata dall’amore degli amici e della famiglia. È morta come aveva vissuto, senza paura. Dio, se l’abbiamo amata e come siamo stati fortunati ad averla nelle nostre vite», ha scritto Lewis sul suo profilo Twitter, senza fornire alcun dettaglio sul decorso, rapido, della malattia. https://twitter.com/lewis_damian/status/1383081853914128388 Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 aprile 2021) Prima, Paul Ritter. Poi, Helen McCrory. Dieci giorni, e il cinema britannico si è visto spogliato di due tra i suoi più fulgidi talenti. L’attrice, appena cinquantaduenne, si è spenta venerdì, dopo una lunga battaglia con un tumore. A dare notizia della sua morte, è stato il marito, Damian Lewis. «Ho il cuore a pezzi nell’annunciare che Helen McCrory, dopo un’eroica battaglia contro il cancro, è morta pacificamente a casa, circondata dall’amore degli amici e della famiglia. È morta come aveva vissuto, senza paura. Dio, se l’abbiamo amata e come siamo stati fortunati ad averla nelle nostre vite», ha scritto Lewis sul suo profilo Twitter, senza fornire alcun dettaglio sul decorso, rapido, della malattia. https://twitter.com/lewis_damian/status/1383081853914128388

