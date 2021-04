Morta di Covid al Monaldi, il figlio: “Mia madre abbandonata, sono stato aggredito e ho reagito” (Di venerdì 16 aprile 2021) Morta di Covid al Monaldi, il figlio. Il figlio di Giuseppina Cortese, la donna deceduta per Covid lo scorso 12 aprile al Monaldi, ha presentato una denuncia alla Polizia di stato accusando i sanitari di mancata assistenza. L’uomo ritiene che la donna non sia stata adeguatamente assistita. Ammette l’aggressione a un oss, ma sostiene di avere reagito agli spintoni quando era andato in reparto per vedere il corpo della madre. Emergono nuovi dettagli sulla morte di Giuseppina Cortese, la donna di 74 anni deceduta il 12 aprile scorso nell’ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverata da una settimana per problemi respiratori e polmonite bilaterale dovuta a Covid. Il ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 16 aprile 2021)dial, il. Ildi Giuseppina Cortese, la donna deceduta perlo scorso 12 aprile al, ha presentato una denuncia alla Polizia diaccusando i sanitari di mancata assistenza. L’uomo ritiene che la donna non sia stata adeguatamente assistita. Ammette l’aggressione a un oss, ma sostiene di avereagli spintoni quando era andato in reparto per vedere il corpo della. Emergono nuovi dettagli sulla morte di Giuseppina Cortese, la donna di 74 anni deceduta il 12 aprile scorso nell’ospedaledi Napoli, dove era ricoverata da una settimana per problemi respiratori e polmonite bilaterale dovuta a. Il ...

Advertising

spicecpl40 : @PlacidiPaola Tachipina e vigile attesa prima di finire intubata? Ma ancora intubano la gente con i ventilatori di… - zazoomblog : Antonella Clerici distrutta lutto in trasmissione: “È morta di Covid” - #Antonella #Clerici #distrutta #lutto - Italia_Notizie : È sempre mezzogiorno, lutto per Antonella Clerici: “È morta giovanissima per il Covid” - zazoomblog : Antonella Clerici ricorda commossa Carmela morta per Covid: “Mi è stata vicina tanti anni” - #Antonella #Clerici… - FQMagazineit : È sempre mezzogiorno, lutto per Antonella Clerici: “È morta giovanissima per il Covid” -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Covid UeD, Luisa Monti e Salvio Calabretta scelgono i testimoni di matrimonio ... la morte della madre di Salvio colpita dal Covid - 19. In questo il loro legame si è rivelato la ... La signora Silla era morta in una Rsa a causa del coronavirus, nonostante fosse già malata da tempo. ...

Ornella Vanoni scatenata contro Miguel Bosé: 'Ha i neuroni bruciati dagli eccessi...' A farla infuriare sono le dichiarazioni del cantante, che si è detto negazionista in merito alla pandemia da Coronavirus ( ) nonostante la madre Lucia fosse morta ( ) proprio di Covid: 'Delira'. - - -...

Rohingya, 84 incendi nel campo profughi, l'allarme di Save the Children: migliaia di bambini a rischio I rifugiati Rohingya che vivono nei campi di Cox's Bazar, in Bangladesh, temono per la loro vita dopo che da domenica sono scoppiati altri sette incendi, portando il numero totale di roghi ...

Arte: addio a Walter Spitzer, pittore del dramma dei sopravvissuti della Shoah La morte lo ha raggiunto martedì 13 aprile: il pittore si è spento a Parigi all'età di 93 anni a causa del Covid-19, come riferisce oggi il quotidiano "Le Monde". Il dramma della deportazione ...

... la morte della madre di Salvio colpita dal- 19. In questo il loro legame si è rivelato la ... La signora Silla erain una Rsa a causa del coronavirus, nonostante fosse già malata da tempo. ...A farla infuriare sono le dichiarazioni del cantante, che si è detto negazionista in merito alla pandemia da Coronavirus ( ) nonostante la madre Lucia fosse( ) proprio di: 'Delira'. - - -...I rifugiati Rohingya che vivono nei campi di Cox's Bazar, in Bangladesh, temono per la loro vita dopo che da domenica sono scoppiati altri sette incendi, portando il numero totale di roghi ...La morte lo ha raggiunto martedì 13 aprile: il pittore si è spento a Parigi all'età di 93 anni a causa del Covid-19, come riferisce oggi il quotidiano "Le Monde". Il dramma della deportazione ...