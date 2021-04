Milano: disordini in strada a San Siro, polizia perquisisce abitazioni di 13 ragazzi (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr. (Adnkronos) - La polizia sta eseguendo a Milano 13 decreti di perquisizione domiciliari emessi dal sostituto procuratore Alberto Nobili, coordinatore del pool antiterrorismo della Procura di Milano, e da Ciro Cascone, procuratore al Tribunale per i Minorenni di Milano, nei confronti di 10 maggiorenni e tre minorenni, indagati in concorso per manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate e per porto d'armi per un maggiorenne, che hanno preso parte agli episodi di violenza commessi contro le forze dell'ordine nel pomeriggio dello scorso sabato 10 aprile, nei pressi di piazza Selinunte, in zona San Siro. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà oggi alle 11 in Sala Scrofani della Questura di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021), 16 apr. (Adnkronos) - Lasta eseguendo a13 decreti di perquisizione domiciliari emessi dal sostituto procuratore Alberto Nobili, coordinatore del pool antiterrorismo della Procura di, e da Ciro Cascone, procuratore al Tribunale per i Minorenni di, nei confronti di 10 maggiorenni e tre minorenni, indagati in concorso per manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate e per porto d'armi per un maggiorenne, che hanno preso parte agli episodi di violenza commessi contro le forze dell'ordine nel pomeriggio dello scorso sabato 10 aprile, nei pressi di piazza Selinunte, in zona San. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà oggi alle 11 in Sala Scrofani della Questura di ...

