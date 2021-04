Milano, candidato sindaco cercasi: ipotesi Albertini per trovare un accordo nel centrodestra (Di venerdì 16 aprile 2021) Chi sarà il candidato sindaco di Milano per il centrodestra? L’annuncio, che doveva essere “imminente” già la scorsa estate, è ancora congelato oggi, a cinque mesi dalle elezioni rinviate a causa del Covid-19. Il nome più caldo delle ultime ore è quello di Gabriele Albertini, già primo cittadino di Milano per due mandati, dal 1997 al 2006, ma la definitiva quadratura del cerchio non è ancora stata raggiunta. I rapporti tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono piuttosto difficili, anche e soprattutto per via delle vicende nazionali, che vedono il partito di Giorgia Meloni all’opposizione del Governo Draghi (al contrario dei due alleati) e piuttosto infastidito per la vicenda-Copasir. I pontieri sono all’opera, per cercare di limare le divergenze e placare quel fuoco di veti ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021) Chi sarà ildiper il? L’annuncio, che doveva essere “imminente” già la scorsa estate, è ancora congelato oggi, a cinque mesi dalle elezioni rinviate a causa del Covid-19. Il nome più caldo delle ultime ore è quello di Gabriele, già primo cittadino diper due mandati, dal 1997 al 2006, ma la definitiva quadratura del cerchio non è ancora stata raggiunta. I rapporti tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono piuttosto difficili, anche e soprattutto per via delle vicende nazionali, che vedono il partito di Giorgia Meloni all’opposizione del Governo Draghi (al contrario dei due alleati) e piuttosto infastidito per la vicenda-Copasir. I pontieri sono all’opera, per cercare di limare le divergenze e placare quel fuoco di veti ...

Advertising

jobmetoo : ?? Annunci in evidenza ?? Jobmetoo ha un annuncio che potrebbe interessarti. Consulta il sito, il candidato perfetto… - citynowit : Candidato del centrodestra, il tavolo tecnico sembra allontanarsi. Spirlì spera, la Lega però guarda a Milano?? - abollis : Albertini candidato a #Milano per le #amministrative2021 ? @matteosalvinimi : “Abbiamo discusso del futuro, parliam… - Yogaolic : Candidato sindaco a #Milano, Salvini: “Su molti temi, con Albertini, parliamo la stessa lingua”… - cmqpiena : @f_sven_ strano che P4r1s1 non si sia proposto pure lì: candidato sindaco a milano nel 2016 e candidato presidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano candidato Salvini: con Albertini c'è sintonia su molti temi Su molti temi abbiamo parlato la stessa lingua': è quanto ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando ad Antennatre del futuro candidato sindaco per le amministrative a Milano. Ruolo per ...

Salvini, con Albertini parliamo la stessa lingua su molti temi Su molti temi abbiamo parlato la stessa lingua': lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando ad Antennatre del futuro candidato sindaco per le amministrative a Milano. Da qualche ...

L'euro resta a un soffio da 1,2 dollari, bene Stellantis Il ribasso dei rendimenti statunitensi all'1,582% frena il dollaro nei confronti dell'euro. Importante in chiave Bce il dato sull'inflazione a marzo definitiva in Eurozona (precedente: +0,9% anno su a ...

Sampdoria, Stankovic in pole per il dopo Ranieri: nuovo incontro Il dopo Ranieri in casa Sampdoria adesso ha già un nome. E' quello del centrocampista ex Lazio e Inter, ora allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic.In ...

Su molti temi abbiamo parlato la stessa lingua': è quanto ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando ad Antennatre del futurosindaco per le amministrative a. Ruolo per ...Su molti temi abbiamo parlato la stessa lingua': lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando ad Antennatre del futurosindaco per le amministrative a. Da qualche ...Il ribasso dei rendimenti statunitensi all'1,582% frena il dollaro nei confronti dell'euro. Importante in chiave Bce il dato sull'inflazione a marzo definitiva in Eurozona (precedente: +0,9% anno su a ...Il dopo Ranieri in casa Sampdoria adesso ha già un nome. E' quello del centrocampista ex Lazio e Inter, ora allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic.In ...