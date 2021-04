Milan, Mino Raiola atteso per ultime definizioni: Zlatan rinnova, si parlerà di Donnarumma (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo la Gazzetta dello Sport , lo svedese ha garantito che non avrà impegni extra - professionali. Milan, Mino Raiola: discorso spinoso su Donnarumma Oltre a Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di ... Leggi su news.superscommesse (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo la Gazzetta dello Sport , lo svedese ha garantito che non avrà impegni extra - professionali.: discorso spinoso suOltre aIbrahimovic, in scadenza di ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Mino Milan, Mino Raiola atteso per ultime definizioni: Zlatan rinnova, si parlerà di Donnarumma Milan, Mino Raiola: discorso spinoso su Donnarumma Oltre a Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto a giugno col club rossonero c'è anche Gigio Donnarumma , accostato pure alla Juventus. Secondo ...

Calciomercato Milan, futuro Donnarumma: la scelta di Leonardo Il blitz di Mino Raiola a Torino ha nuovamente alimento le voci che vorrebbero il portiere italiano nel mirino della Juventus. Un interessamento noto ma che per potersi concretizzare avrebbe bisogno ...

Juventus, possibile sfida di mercato Everton-West Ham per Bernardeschi Il centrocampista offensivo bianconero, in scadenza di contratto a giugno 2022, potrebbe lasciare Torino a fine stagione ...

Allegri una mina vagante: ritorno alla Juve possibile solo senza Nedved e Paratici Su Il Giornale.it, si parla del futuro di Massimiliano Allegri, che è stato accostato alla Juventus nelle ultime settimane: "Massimiliano Allegri è una mina vagante e ha ...

