Milan, Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo. Scaroni: "Gesto d'eccezione" (Di venerdì 16 aprile 2021) Mario Mandzukic ha preso la decisione di rinunciare a percepire lo stipendio del mese di marzo per via della sua indisponibilità a causa dell'infortunio. "Un Gesto d'eccezione che dimostra l'etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan", ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni. "Il Club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale".

Ultime Notizie dalla rete : Milan Mandzukic Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo. Scaroni: 'Gesto etico, da professionista' "Un gesto d'eccezione - ha commentato il presidente del Milan Paolo Scaroni - che dimostra l'etica e la professionalità di Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il club avrà così la possibilità ...

