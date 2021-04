Milan, Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo. L’annuncio di Scaroni (Di venerdì 16 aprile 2021) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha annunciato all'ANSA il bel gesto di Mario Mandzukic, attaccante rossonero Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 aprile 2021) Paolo, presidente del, ha annunciato all'ANSA il bel gesto di Mario, attaccante rossonero

Ultime Notizie dalla rete : Milan Mandzukic Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo. Scaroni: 'Gesto etico, da professionista' "Un gesto d'eccezione - ha commentato il presidente del Milan Paolo Scaroni - che dimostra l'etica e la professionalità di Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il club avrà così la possibilità ...

Calciomercato Milan, doppio colpo: 'Arrivano l'attaccante e l'esterno' L'acquisto a gennaio di Mario Mandzukic è la prova di questo. Il croato difficilmente riuscirà a convincere il Milan a rinnovargli il contratto e si punterà su un profilo giovane. Anche Carlo ...

Milan, Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo. Scaroni: “Gesto d’eccezione” Mario Mandzukic ha preso la decisione di rinunciare a percepire lo stipendio del mese di marzo per via della sua indisponibilità a causa dell'infortunio. Le parole del presidente del Milan Paolo Scaro ...

