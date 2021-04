Milan, Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo: andrà in beneficenza (Di venerdì 16 aprile 2021) L’attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato al suo stipendio di marzo. Il club fa sapere che i soldi andranno in beneficenza Doveva essere il colpo scudetto del Milan, invece fin qui si è rivelato un acquisto infruttuoso. Stiamo parlando di Mario Mandzukic, arrivato ai rossoneri nella sessione invernale del calciomercato per rinforzare l’attacco e per dare un pò di respiro ad Ibrahimovic. A causa della cattiva condizione fisica e dei continui infortuni, il croato non è mai riuscito ad inserirsi nelle rotazioni di Pioli e a dare il suo contributo, raccogliendo appena cinque presenze in oltre tre mesi. Mandzukic, dopo aver saltato tutto marzo per infortunio, è rientrato da poco in gruppo, e spera di ... Leggi su zon (Di venerdì 16 aprile 2021) L’attaccante delMariohato al suodi. Il club fa sapere che i soldi andranno inDoveva essere il colpo scudetto del, invece fin qui si è rivelato un acquisto infruttuoso. Stiamo parlando di Mario, arrivato ai rossoneri nella sessione invernale del calciomercato per rinforzare l’attacco e per dare un pò di respiro ad Ibrahimovic. A causa della cattiva condizione fisica e dei continui infortuni, il croato non è mai riuscito ad inserirsi nelle rotazioni di Pioli e a dare il suo contributo, raccogliendo appena cinque presenze in oltre tre mesi., dopo aver saltato tuttoper infortunio, è rientrato da poco in gruppo, e spera di ...

