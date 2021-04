Milan Genoa, Ibrahimovic squalificato: lo svedese tornerà in patria (Di venerdì 16 aprile 2021) L’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha approfittato del turno di squalifica per tornare in Svezia per il weekend Zlatan Ibrahimovic ha approfittato del turno di squalifica per fare ritorno in Svezia. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il numero 11 rossonero al termine della seduta di allenamento odierna, ha fatto ritorno in patria, per poter stare vicino ai propri familiari. Trascorrerà lì il weekend. Il rientro a Milano è previsto per domenica, così da essere pronto per l’allenamento di lunedì in vista del turno infrasettimanale contro il Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) L’attaccante rossonero Zlatanha approfittato del turno di squalifica per tornare in Svezia per il weekend Zlatanha approfittato del turno di squalifica per fare ritorno in Svezia. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il numero 11 rossonero al termine della seduta di allenamento odierna, ha fatto ritorno in, per poter stare vicino ai propri familiari. Trascorrerà lì il weekend. Il rientro ao è previsto per domenica, così da essere pronto per l’allenamento di lunedì in vista del turno infrasettimanale contro il Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

