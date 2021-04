Milan, F. Galli: “Kalulu, Saelemaekers e Tomori: ecco il mio pensiero” (Di venerdì 16 aprile 2021) Filippo Galli, ex calciatore rossonero, ha parlato di Pierre Kalulu, Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori. Queste le sue considerazioni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 aprile 2021) Filippo, ex calciatore rossonero, ha parlato di Pierre, Alexise Fikayo. Queste le sue considerazioni

Ultime Notizie dalla rete : Milan Galli F Galli: 'Tomori? In Italia abbiamo bisogno di giocatori che sappiano difendere a campo aperto' Commenta per primo In un intervento sul canale Twich del Milan, Filippo Galli dice la sua anche su Fikayo Tomori: 'Il Milan pensa a difendersi in base a come attacca ed è una delle poche squadra in Italia che abbia questa mentalità. C'è dunque bisogno di ...

