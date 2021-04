Milan, Cucchi: “Donnarumma? Sorpreso si faccia fagocitare da affarismi” (Di venerdì 16 aprile 2021) Riccardo Cucchi, storica voce di 'Radio Rai', ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Questo il suo pensiero Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 aprile 2021) Riccardo, storica voce di 'Radio Rai', ha parlato del rinnovo di Gianluigicon il. Questo il suo pensiero

ESCLUSIVA TMW - Cucchi: "Donnarumma? Sorpreso che si faccia fagocitare da affarismi" Io ricordo ai più giovani che un calciatore dell'importanza tecnica e umana come Gigi Riva rinunciò ad ingaggi miliardari per continuare a giocare nel Cagliari 'Appartengo ad un'altra era calcistica - ...

Cucchi: "Donnarumma? Sorpreso si faccia fagocitare da affarismi" Nel corso del TMW News il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Riccardo Cucchi voce storia di RadioRai. Con lui abbiamo analizzato la questione Donnarumma.

