Migranti | Letta | ‘Oscar Camps ha rischiato se stesso per salvare vite umane’

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Sono amico di Oscar”, il fondatore di Open Arms, “da tempo, l’ho invitato in università a Parigi a fare lezione ai miei studenti ed è stato un momento straordinario, perchè hanno visto uno che haanche un po’ di se, della sua vita, perumane. Non lo ricevo solo io, normalmente quando viene a Roma va dal Papa”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di ‘Piazza pulita’ su La7. L'articolo proviene da City Roma News.

repubblica : Migranti, Letta incontra il fondatore di Open Arms. Salvini lo attacca: 'Io a processo e il Pd li riceve' - DarioViking : Le categorie che avete fomentato contro la polizia sono state ricevute dal governo, credo che Letta non debba chied… - janlucas1971 : RT @CR73Arezzo: Letta con la felpa dell ONG che scarica sulle ns coste centinaia di presunti migranti (lautamente remunerati..). Patetico.… - MenegazziMarina : @EnricoLetta @campsoscar @openarms_fund Si guardi questo filmato signor Letta La Ong spagnola raccoglie i migrant… - infoitinterno : Migranti: Verducci, 'plauso a Letta per incontro con Open Arms, Lega si vergogni di attacchi' -

, Calderoli: 'dica a Open Arms di portare i clandestini in Spagna' In merito all'incontro tra Enricoe Oscar Camps, si è espresso il vicepresidente del Senato e senatore della ...Non abbiamo dubbi su questo, vero?' Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.(Adnkronos) - 'Vedo che dalla Lega si scagliano contro Enrico Letta per il suo incontro di oggi con Oscar Camps, fondatore di Open Arms. Un grande plauso ad Enrico Letta per il lavoro che sta facendo ...Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Sono amico di Oscar Camps", il fondatore di Open Arms, "da tempo, l'ho invitato in università a Parigi a fare lezione ai miei studenti ed è stato un momento straordinario, ...