Michelle Hunziker | “Vi racconto una storia che riguarda la mia famiglia”

Su Instagram stamattina Michelle Hunziker in compagnia della madre ha raccontato una storia che riguarda la sua famiglia Dopo che si sono placate le polemiche, Michelle Hunziker è tornata sui social ad interagire con la sua community dando il buongiorno e condividendo alcuni attimi della sua giornata. Gli ultimi post, infatti, la vedevano chiedere scusa per quanto rappresentato in una delle puntate di Striscia la notizia insieme al collega e amico Gerry Scotti. "Nella mia carriera vi ho sempre ascoltato con attenzione e ho imparato dai vostri feedback giorno dopo giorno. Sono profondamente dispiaciuta per ciò che è accaduto ieri sera e per tutte le persone che ho offeso. Non era mia intenzione farlo. Ribadisco che sono sempre stata contro qualsiasi forma di ...

matteosalvinimi : Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la… - Fontana3Lorenzo : Piena solidarietà ai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per quanto stanno subendo. Ormai il politicamente… - LegaSalvini : Le parole di Michelle Hunziker. Solidarietà a lei e a Gerry Scotti per le minacce di morte subite. - graceGswan : Semplice semplice Michelle Hunziker - edoardogasp : RT @perplimimi: Razzista semplice: non sono razzista, ho tanti amici asiatici Michelle Hunziker: non sono razzista, guardate la mia figlia… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Gerry Scotti e Michelle Hunziker minacciati di morte, la solidarietà di Salvini MILANO - 'Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la testa a molti. Solidarietà a Gerry Scotti e a Michelle Hunziker'. E' quanto ha scritto su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), dopo che i conduttori di 'Striscia la notizia' Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono stati minacciati ...

Aurora Ramazzotti, la dedica speciale da parte di Eros e Michelle Aurora Ramazzotti ha voluto postare tra le storie di Instagram un dedica speciale, scritta dalla madre Michelle e dal padre Eros. Michelle Hunziker incontrò Eros Ramazzotti a fine di un suo concerto a Milano. I due sono diventati genitori di Aurora . I due si separarono pochi anni dopo la sua nascita, per divorziare ...

Trussardi nel mirino di Diet Prada: accuse di razzismo allo sketch di Michelle Hunziker Il Sole 24 ORE Gerry Scotti e Michelle Hunziker minacciati di morte, la solidarietà di Salvini MILANO - "Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del "politicamente corretto" abbia fatto perdere la testa a molti. Solidarietà a ...

Michelle Hunziker scomoda (persino) i parenti asiatici per difendersi dalle critiche di razzismo La showgirl fa riferimento al taglio di occhi orientale della figlia Aurora Ramazzotti e ripercorre l'albero genealogico fino al Settecento, quando due antenati sposarono due indonesiani ...

