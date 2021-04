Mia Montemaggi, la bimba di 8 anni rapita? Terrificante svolta nelle indagini, il ruolo della madre (Di venerdì 16 aprile 2021) svolta nelle indagini sul rapimento di Mia Montemaggi, la bambina di 8 anni scomparsa in Francia lo scorso martedì. I tre sequestratori, fermati a Parigi e portati in commissariato, hanno confessato alla polizia che sarebbe stata proprio la madre della piccola, Lola Montemaggi di 28 anni, a chiedere loro di sequestrarla. La donna, infatti, non si occupava direttamente della figlia: era stata considerata inaffidabile e pericolosa per la bambina, al punto da subire il divieto di vederla da sola. Mia era stata data in affidamento dal tribunale alla nonna materna. Ed è proprio alla porta della nonna che si sono presentati i tre sequestratori. Questi ultimi, secondo quanto trapelato, sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021)sul rapimento di Mia, la bambina di 8scomparsa in Francia lo scorso martedì. I tre sequestratori, fermati a Parigi e portati in commissariato, hanno confessato alla polizia che sarebbe stata proprio lapiccola, Loladi 28, a chiedere loro di sequestrarla. La donna, infatti, non si occupava direttamentefiglia: era stata considerata inaffidabile e pericolosa per la bambina, al punto da subire il divieto di vederla da sola. Mia era stata data in affidamento dal tribunale alla nonna materna. Ed è proprio alla portanonna che si sono presentati i tre sequestratori. Questi ultimi, secondo quanto trapelato, sono ...

