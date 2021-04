Meteo weekend, le previsioni di sabato 17 e domenica 18 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) La situazione prevista Un flusso di correnti fredde nordorientali continuerà a dirigersi verso il Mediterraneo e l’Italia alimentando un vortice di bassa pressione in grado di condizionare il tempo su molte regioni in particolare al Centro-Sud. Nel dettaglio vediamo il tempo previsto per sabato e domenica. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) La situazione prevista Un flusso di correnti fredde nordorientali continuerà a dirigersi verso il Mediterraneo e l’Italia alimentando un vortice di bassa pressione in grado di condizionare il tempo su molte regioni in particolare al Centro-Sud. Nel dettaglio vediamo il tempo previsto per

Ultime Notizie dalla rete : Meteo weekend Meteo weekend, le previsioni di sabato 17 e domenica 18 aprile La situazione prevista Un flusso di correnti fredde nordorientali continuerà a dirigersi verso il Mediterraneo e l'Italia alimentando un vortice di bassa pressione in grado di condizionare il tempo su ...

Meteo weekend freddo e turbolento, NEVE ancora a quote basse Procediamo verso il weekend con uno scenario meteo che resterà compromesso sul Mediterraneo e parte dell'Europa. La figura di alta pressione resta infatti sbilanciata verso nord, con asse che si ...

Meteo Pesaro: discreto venerdì, variabile nel weekend Meteo Pesaro. Previsioni meteo Pesaro, venerdì, 16 aprile: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste pio ...

Meteo weekend 17 e 18 aprile: sabato nuvoloso, domenica pioggia ovunque, il caldo arriverà a maggio Previsioni Meteo weekend 17 e 18 aprile 2021: sabato nuvoloso, domenica pioggia ovunque, il caldo e la primavera arriveranno a maggio.

