METEO WEEKEND a suon di PERTURBAZIONI PRIMAVERILI tra PIOGGIA e NEVE (Di venerdì 16 aprile 2021) Per tutto il WEEKEND si manterrà questa dinamicità primaverile con un clima fresco alternato a periodi piovosi. Il campo di pressione in Europa risulta ancora caratterizzato dalla presenza una circolazione interciclonica, ovvero da delle zone di alta pressione molto brevi tra più sistemi depressionari instabili costantemente attivi tra l'Europa centro-orientale e occidentale. Motivo per il quale da diversi giorni continuiamo a rilevare nel Lazio delle condizioni METEO altalenanti: mattine soleggiate e temperate con repentini cambiamenti dal primo pomeriggio. Tra nuvolosità in aumento, locali precipitazioni e addirittura delle nevicate durante le ore notturne. Stiamo vivendo delle giornate METEOrologiche difficilmente prevedibili dove la variabilità atmosferica regna sovrana. Dopo le piogge e le nevicate di mercoledì 14 e ...

Meteo, weekend all'insegna dell'instabilità Lo dice il centro Geofisico Prealpino che fa il punto della situazione meteo da qui a pochi giorni. Il prossimo fine settimana che si sta aprendo vedrà oggi, venerdì 16 aprile passaggi nuvolosi al ...

Ragusa, nuvole e vento sul weekend: le previsioni meteo in provincia Ragusa – Vento molto forte e cielo nuvoloso oggi sul territorio ibleo, con possibilità di leggere precipitazioni notturne. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima ...

