Meteo weekend 17-18 aprile: il freddo invernale funesta ancora l'Italia

Le previsioni del tempo. Sarà un nuovo weekend all'insegna del maltempo in Italia, con piogge, neve e freddo portati da un vortice di formazione mediterranea ma alimentato dall'aria gelida in discesa dall'Europa nord-orientale. Una situazione anomala causata dallo spostamento dell'anticiclone sull'Europa settentrionale, dal Regno Unito L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Questo aprile vuol fare il marzo: ancora freddo e instabilità nel weekend Roberto Nanni Tecnico Meteorologo Certificato e divulgatore scientifico AMPRO Meteo Professionisti https://meteoroby.com/ https://www.facebook.com/meteoroby/

Meteo weekend 17-18 aprile: il freddo invernale funesta ancora l’Italia Sarà un nuovo weekend all’insegna del maltempo in Italia, con piogge, neve e freddo portati da un vortice di formazione mediterranea ma alimentato dall’aria gelida in discesa dall’Europa nord-oriental ...

