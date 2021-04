Meteo Roma | previsioni per il weekend

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sabato cielo nuvoloso al mattino, nubi alternate a spazi di sereno al pomeriggio e sera ma senza precipitazioni. Temperature dai 7 gradi di minima ai 17 di massima. domenica cielo nuvoloso le prime ore del mattino e pioggia battente alternata a precipitazioni meno intense fino a sera. Temperature dai 7 gradi di minima ai 14 di massima.Italia:per ilAl Nord: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi centrali, con locali nevicate oltre i 1300 metri di quota, variabilità asciutta altrove. In serata più coperto al nord-est, qualche apertura tra Piemonte e Liguria. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente molto mossi. Al Centro: Al mattino ...

Advertising

mikpedicini : Previsioni #meteo e situazione #COVID19 impongono un provvedimento di riaccensione del #riscadamento a #Roma si pre… - quartomiglio : AMARCORD – L’ondata di freddo di APRILE nella PASQUA del 2001 - infoitinterno : Previsioni meteo Roma 17 e 18 aprile: weekend di pioggia e temporali - PiLu975 : RT @ernoirsfina_: @paolinab @Lukazzu @deb8479eaeef410 @JessRab94943151 @caterita2008 @consolefirmin @semplici8 @NOprisonersEVER @saturninox… - ernoirsfina_ : @paolinab @Lukazzu @deb8479eaeef410 @JessRab94943151 @caterita2008 @consolefirmin @semplici8 @NOprisonersEVER… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

iL Meteo

...giorno le temperature massime saranno comprese fra i 12 gradi di Perugia ed i 17 gradi di. ... si legge sul sito del.it. 'Addio maestro'. Lutto nella cultura italiana: esplode bombola di ...Le temperature, in lieve aumento al Centro - Nord e in Sicilia, ma ancora basse per il periodo, oscilleranno nei valori massimi tra i 13 gradi di Trieste e i 18 di Trento, i 17 di Firenze eai 9 ...Riascolta Roma in semifinale! di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.FRASCATI (attualità) - Sarà un fine settimana variabile ilmamilio.it - contenuto esclusivo Un fine s ...