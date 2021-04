METEO Italia. Ancora nel segno dell’inverno, tra clima freddo e maltempo (Di venerdì 16 aprile 2021) METEO SINO AL 22 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Aria fredda d’origine artica, in discesa dalla Scandinavia, punta Ancora l’Italia ed il Mediterraneo dove va a contrastare con masse d’aria più umide e temperate che risalgono dalle latitudini nord-africane. Una perturbazione afromediterranea scorre verso il Sud Italia, dove ritroviamo precipitazioni diffuse. Il fronte si è creato a causa di una depressione sul vicino Nord Africa, in moto verso l’Egeo. La stessa area ciclonica farà da calamita per ulteriori masse d’aria fredda in arrivo dall’Europa Centro-Orientale. Procediamo verso il weekend con uno scenario METEO che resterà compromesso sul Mediterraneo, a causa della persistenza di una circolazione ciclonica alimentata dall’aria fredda. Evoluzione a cavallo tra il weekend e l’inizio della nuova ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 16 aprile 2021)SINO AL 22 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Aria fredda d’origine artica, in discesa dalla Scandinavia, puntal’ed il Mediterraneo dove va a contrastare con masse d’aria più umide e temperate che risalgono dalle latitudini nord-africane. Una perturbazione afromediterranea scorre verso il Sud, dove ritroviamo precipitazioni diffuse. Il fronte si è creato a causa di una depressione sul vicino Nord Africa, in moto verso l’Egeo. La stessa area ciclonica farà da calamita per ulteriori masse d’aria fredda in arrivo dall’Europa Centro-Orientale. Procediamo verso il weekend con uno scenarioche resterà compromesso sul Mediterraneo, a causa della persistenza di una circolazione ciclonica alimentata dall’aria fredda. Evoluzione a cavallo tra il weekend e l’inizio della nuova ...

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA: piogge, temporali e freddo non mollano la presa, ecco cosa dobbiamo aspettarci #16aprile - firenzemeteoit : Mappe #meteo #precipitazioni previste per oggi (16-04-2021) in #Italia. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe… - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 16/04/2021 diramato dal @DPCgov ieri 15/04/… - GazzettinoL : “Panorama +” è il nuovo album di TACØMA Programmi televisivi Ora in Tv Venerdi 16 Aprile 2021 Previsioni meteo It… - GazzettinoL : #ilgazzettinodilivorno.com Riaperture maggio ristoranti e bar Covid Italia, oggi si registrano altri 380 morti per… -

Ultime Notizie dalla rete : METEO Italia Meteo Roma del 16 - 04 - 2021 ore 06:10 ...massime in lieve aumento al centro - sud in calo sui restanti settori e per il momento ci fermiamo qui le previsioni del tempo del centro meteo italiano meteo In collaborazione con Agenzia Italia ...

I programmi in tv oggi, 16 aprile 2021: film, intrattenimento e attualità ...15 - METEO 22:17 - VIAGGIO NELL'ISOLA MISTERIOSA - 2 PARTE Rete 4 18:58 - TG4 - TELEGIORNALE 19:33 - METEO. IT - TG4 19:35 - TEMPESTA D'AMORE - 286 - PARTE 1 - 1aTV 20:30 - STASERA ITALIA 21:20 - ...

Fratelli di Italia, sciolto il nodo E’ Giannoni il nuovo presidente Un parto durato circa un anno e non senza travagli: Riccardo Giannoni è il nuovo Presidente provinciale di Lucca di Fratelli d’Italia. Dopo un lungo tira e molla, come annunciato anche dal nostro gior ...

LETTERA Michelangelo non si può imitare Per la copia del David in partenza per Dubai, grande tripudio di tutti! Sommessamente, a me sembra un'imitazione abbastanza bruttina. Con grandissimo rispetto per le maestranze e il lavoro profuso, il ...

...massime in lieve aumento al centro - sud in calo sui restanti settori e per il momento ci fermiamo qui le previsioni del tempo del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia......15 -22:17 - VIAGGIO NELL'ISOLA MISTERIOSA - 2 PARTE Rete 4 18:58 - TG4 - TELEGIORNALE 19:33 -. IT - TG4 19:35 - TEMPESTA D'AMORE - 286 - PARTE 1 - 1aTV 20:30 - STASERA21:20 - ...Un parto durato circa un anno e non senza travagli: Riccardo Giannoni è il nuovo Presidente provinciale di Lucca di Fratelli d’Italia. Dopo un lungo tira e molla, come annunciato anche dal nostro gior ...Per la copia del David in partenza per Dubai, grande tripudio di tutti! Sommessamente, a me sembra un'imitazione abbastanza bruttina. Con grandissimo rispetto per le maestranze e il lavoro profuso, il ...