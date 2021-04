Meteo Italia al 28 Aprile, eccessivo rischio di MALTEMPO prolungato (Di venerdì 16 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Modelli matematici a dir poco interessanti, nonostante mostrino una certa variabilità previsionale il trend Meteo climatico pare delinearsi con chiarezza. Ciò che possiamo dire, ad oggi, è che il tempo potrebbe essere spesso instabile, a tratti persino perturbato. Tuttavia, giusto sottolinearlo, i principali centri di calcolo evidenziano alcune differenze sostanziali, differenze che potrebbero ripercuotersi soprattutto in termini di temperature. Molto dipenderà, come si è detto nei precedenti approfondimenti, dalla tenuta o meno del blocco anticiclonico che sta portando all’irruzione fredda sull’Europa centro meridionale. Irruzione che potrebbe avere ripercussioni notevoli per circa una settimana, scavando un’ampia lacuna barica foriera di marcata instabilità anche sulle nostre regioni. A tal proposito c’è chi ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Modelli matematici a dir poco interessanti, nonostante mostrino una certa variabilità previsionale il trendclimatico pare delinearsi con chiarezza. Ciò che possiamo dire, ad oggi, è che il tempo potrebbe essere spesso instabile, a tratti persino perturbato. Tuttavia, giusto sottolinearlo, i principali centri di calcolo evidenziano alcune differenze sostanziali, differenze che potrebbero ripercuotersi soprattutto in termini di temperature. Molto dipenderà, come si è detto nei precedenti approfondimenti, dalla tenuta o meno del blocco anticiclonico che sta portando all’irruzione fredda sull’Europa centro meridionale. Irruzione che potrebbe avere ripercussioni notevoli per circa una settimana, scavando un’ampia lacuna barica foriera di marcata instabilità anche sulle nostre regioni. A tal proposito c’è chi ...

