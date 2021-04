Meteo da Primavera che non decolla: TENDENZE PESSIME per fine aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Siamo dinanzi ad un Meteo letteralmente stravolto. La Primavera sembrava esplodere in modo inarrestabile solo qualche settimana fa, con temperature capaci di impennarsi sino a livelli record. Poi è arrivato un brusco stop, con il ritorno del gelo e della neve. Pessima evoluzione per gli ultimi giorni del meseLo scenario Meteo si mantiene per il momento compromesso, con l’Italia nel mirino di correnti fredde ed instabile in scorrimento dall’Europa Centro-Orientale. Questa circolazione di stampo invernale deriva dall’anticiclone in posizione anomala, allungato dall’Atlantico verso la Penisola Scandinava. All’inizio di settimana la circolazione fredda insisterà sull’Italia, ma andrà lentamente spostandosi verso i Balcani ed il Mar Nero. Da occidente ci sarà un timido tentativo dell’anticiclone di premere verso l’Italia, ma il tentativo ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Siamo dinanzi ad unletteralmente stravolto. Lasembrava esplodere in modo inarrestabile solo qualche settimana fa, con temperature capaci di impennarsi sino a livelli record. Poi è arrivato un brusco stop, con il ritorno del gelo e della neve. Pessima evoluzione per gli ultimi giorni del meseLo scenariosi mantiene per il momento compromesso, con l’Italia nel mirino di correnti fredde ed instabile in scorrimento dall’Europa Centro-Orientale. Questa circolazione di stampo invernale deriva dall’anticiclone in posizione anomala, allungato dall’Atlantico verso la Penisola Scandinava. All’inizio di settimana la circolazione fredda insisterà sull’Italia, ma andrà lentamente spostandosi verso i Balcani ed il Mar Nero. Da occidente ci sarà un timido tentativo dell’anticiclone di premere verso l’Italia, ma il tentativo ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Primavera Meteo Campania, torna il maltempo: weekend sotto la pioggia ... per avere il caldo gradevole e tipico della primavera dovremo aspettare maggio'. Meteo Campania, il dettaglio Venerdì 16. Al nord: instabile in Piemonte con neve a 500m, sole altrove. Al centro: ...

Meteo Italia al 29 aprile, ancora brutto poi CALDO anomalo IN CONCLUSIONE Primavera che sembra destinata a proseguire sui binari della variabilità barra instabilità. Un quadro meteo climatico che, al momento, lascerebbe poco spazio ad eventuali ...

Meteo Ascoli Piceno e Italia, fine settimana tra nuvole e temporali Il meteo Ascoli Piceno e Italia vede l'arrivo di una circolazione fredda che si estenderà su tutto lo Stivale. Ecco le previsioni meteo nel dettaglio.

Torino, la Primavera sfida il Milan per dare una svolta al suo campionato ASSENZE E RITORNO - L'aspetto mentale in questo momento è di vitale importanza. Per molti aspetti il Torino sembra rivitalizzato e l'emblema è il secondo tempo contro la Spal, quando - sotto di un uom ...

