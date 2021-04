Meteo, cielo molto nuvoloso: venti di burrasca su due regioni del Sud (Di venerdì 16 aprile 2021) Brusca frenata del maltempo, nonostante nel fine settimana sia possibile un nuovo colpo di coda dell’inverno, le previsioni Meteo di Protezione Civile ed Aeronautica Militare per venerdì 16 aprile segnalano cielo da poco nuvoloso a nuvoloso temperature sotto la media stagionale e venti di burrasca al Sud dove sono previste mareggiate sulle coste esposte. Partiamo dai dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 15 aprile e valido per tutto venerdì 16 aprile. Avviso di Meteo avverso per venti forti fino a burrasca con allerta Meteo di livello giallo su Sicilia e Calabria. Il resto della cartina dell’Italia è completamente verde e non ci sono altre allerta. ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Brusca frenata del maltempo, nonostante nel fine settimana sia possibile un nuovo colpo di coda dell’inverno, le previsionidi Protezione Civile ed Aeronautica Militare per venerdì 16 aprile segnalanoda pocotemperature sotto la media stagionale edial Sud dove sono previste mareggiate sulle coste esposte. Partiamo dai dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 15 aprile e valido per tutto venerdì 16 aprile. Avviso diavverso perforti fino acon allertadi livello giallo su Sicilia e Calabria. Il resto della cartina dell’Italia è completamente verde e non ci sono altre allerta. ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo cielo Il meteo in Maremma: le previsioni del 16 aprile previsioni Anche se la situazione dovrebbe essere all'insegna del cielo nuvoloso, con qualche scorcio di sole soprattutto fino al pomeriggio, con peggioramento in serata.

Il meteo di venerdì 16 aprile Cielo nuvoloso sulla Riviera delle Palme per tutta la giornata di venerdì 16 aprile. Lo dicono le previsioni del tempo che parlano di temperature che oscilleranno tra i 6 e i 13 gradi. ...

Meteo: cieli molto coperti al mattino, sereno in serata A Torino oggi, venerdì 16 aprile, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; cieli rasserenati in serata, sono previsti 6.6 mm ...

Meteo con TEMPORALI anche intensi e GRANDINE. Neve sui rilievi a bassa quota LUNEDI’ 19. Ancora molte nubi sono attese al Centro-Sud, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in attenuazione dalla serata. DOMENICA 18. Cielo molto nuvoloso o coperto al Centro-Sud Italia, co ...

