Mercedes-Benz EQB - La Suv elettrica a sette posti è pronta per il debutto (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 18 aprile, in occasione del Salone di Shanghai, la Mercedes-Benz presenterà la EQB, variante a batteria derivata dalla GLB (e quindi, tecnicamente, gemella della EQA, basata sulla medesima piattaforma). Il debutto in Europa è previsto per la seconda metà del 2021. Fino a sette posti. La prima immagine mostra quelli che sono i principali tratti distintivi della vettura rispetto alla GLB, ovvero i gruppi ottici e il frontale. l modelli EQ presentano infatti un design specifico e propongono una mascherina frontale chiusa abbinata a una sezione centrale a Led che unisce gli elementi delle luci diurne dei gruppi ottici. La EQB sarà disponibile anche nella configurazione a sette posti e offrirà un bagagliaio con una capacità fino a 1.700 litri in base alla disposizione ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 18 aprile, in occasione del Salone di Shanghai, lapresenterà la EQB, variante a batteria derivata dalla GLB (e quindi, tecnicamente, gemella della EQA, basata sulla medesima piattaforma). Ilin Europa è previsto per la seconda metà del 2021. Fino a. La prima immagine mostra quelli che sono i principali tratti distintivi della vettura rispetto alla GLB, ovvero i gruppi ottici e il frontale. l modelli EQ presentano infatti un design specifico e propongono una mascherina frontale chiusa abbinata a una sezione centrale a Led che unisce gli elementi delle luci diurne dei gruppi ottici. La EQB sarà disponibile anche nella configurazione ae offrirà un bagagliaio con una capacità fino a 1.700 litri in base alla disposizione ...

Advertising

world2yourdoor : Valentino, Versace, Vestiaire Collective and Mercedes-Benz - Alberto38544032 : RT @MercedesBenz_IT: Aerodinamica da record e luxury high-tech. È Nuova EQS, la berlina di lusso 100% elettrica. Vuoi essere fra i primi a… - MercedesBenz_IT : Aerodinamica da record e luxury high-tech. È Nuova EQS, la berlina di lusso 100% elettrica. Vuoi essere fra i prim… - MBForum_it : - MercedesBenz_IT : Un nuovo lusso, per una nuova era: EQS è pronta a dare il via al futuro, grazie alla purezza sensuale del design, u… -