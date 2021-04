Mercedes-Benz EQB - La Suv elettrica a sette a posti è pronta per il debutto

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il 18 aprile, in occasione del Salone di Shanghai, lapresenterà la EQB, variante a batteria derivata dalla GLB (e quindi, tecnicamente, gemella della EQA, basata sulla medesima piattaforma). Ilin Europa è previsto per la seconda metà del 2021. Fino a. La prima immagine mostra quelli che sono i principali tratti distintivi della vettura rispetto alla GLB, ovvero i gruppi ottici e il frontale. l modelli EQ presentano infatti un design specifico e propongono una mascherina frontale chiusa abbinata a una sezione centrale a Led che unisce gli elementi delle luci diurne dei gruppi ottici. La EQB sarà disponibile anche nella configurazione ae offrirà un bagagliaio con una capacità fino a 1.700 litri in base alla disposizione ...