Mercato europeo - A marzo +63%, ma è il rimbalzo sul 2020 "chiuso" per Covid (Di venerdì 16 aprile 2021) A marzo il Mercato europeo dell'auto mette a segno un deciso rimbalzo, ma solo per l'effetto statistico determinato dal confronto con il pari mese dell'anno scorso, fortemente penalizzato dalle prime ripercussioni della pandemia del coronavirus. In particolare, secondo i dati forniti dall'Acea, le immatricolazioni nell'area composta dai Paesi Ue-Efta e dal Regno Unito si sono attestate su 1.387.924 unità, il 62,7% in più rispetto a un anno fa. La domanda risulta comunque in miglioramento anche rispetto allo scorso febbraio, quando le registrazioni si sono fermate a 850.170 unità. I mercati principali. Tra i principali mercati del Vecchio continente è l'Italia ad aver registrato la miglior performance, per quanto - ed è bene precisarlo ancora - il confronto sia sempre falsato dall'impatto delle misure di lockdown, il ...

A marzo +63%, ma è il rimbalzo sul 2020 "chiuso" per Covid Dopo due mesi decisamente negativi la domanda torna a crescere, ma si tratta di un effetto statistico: un anno fa, le vendite (azzerate n Italia) aveva già patito le conseguenze della pandemia ...

Auto, a marzo volumi in crescita in Europa ma l’anno scorso c’era il lockdown Resta un momento difficile per il mercato: nel confronto con lo stesso mese del 2019 le immatricolazioni sono in calo di oltre il 20% ...

