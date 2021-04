Mercato europeo - A marzo +63%, ma è il rimbalzo sul 2020 "chiuso" per Covid (Di venerdì 16 aprile 2021) A marzo il Mercato europeo dell'auto mette a segno un deciso rimbalzo, ma solo per l'effetto statistico determinato dal confronto con il pari mese dell'anno scorso, fortemente penalizzato dalle prime ripercussioni della pandemia del coronavirus. In particolare, secondo i dati forniti dall'Acea, le immatricolazioni nell'area composta dai Paesi Ue-Efta e dal Regno Unito si sono attestate su 1.387.924 unità, il 62,7% in più rispetto a un anno fa. La domanda risulta comunque in miglioramento anche rispetto allo scorso febbraio, quando le registrazioni si sono fermate a 850.170 unità. I mercati principali. Tra i principali mercati del Vecchio continente è l'Italia ad aver registrato la miglior performance, per quanto - ed è bene precisarlo ancora - il confronto sia sempre falsato dall'impatto delle misure di lockdown, il ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 aprile 2021) Aildell'auto mette a segno un deciso, ma solo per l'effetto statistico determinato dal confronto con il pari mese dell'anno scorso, fortemente penalizzato dalle prime ripercussioni della pandemia del coronavirus. In particolare, secondo i dati forniti dall'Acea, le immatricolazioni nell'area composta dai Paesi Ue-Efta e dal Regno Unito si sono attestate su 1.387.924 unità, il 62,7% in più rispetto a un anno fa. La domanda risulta comunque in miglioramento anche rispetto allo scorso febbraio, quando le registrazioni si sono fermate a 850.170 unità. I mercati principali. Tra i principali mercati del Vecchio continente è l'Italia ad aver registrato la miglior performance, per quanto - ed è bene precisarlo ancora - il confronto sia sempre falsato dall'impatto delle misure di lockdown, il ...

