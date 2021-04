Menarini | nuovo reagente made in Italy per isolare l’Rna virale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Menarini nuovo

advertisement Ilreagente, nato dalla ricerca diSilicon Biosystems a Bologna, è già in produzione nei laboratori, appositamente realizzati, a Pisa. "I nostri team di Ricerca e ......direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli e gli imprenditori Lucia Aleotti (... Che l'aggressivocoronavirus abbia spazzato via molte delle certezze che avevamo circa un anno ...Roma, 16 apr. (Adnkronos Salute) - Un reagente innovativo e totalmente made in Italy, per isolare l'Rna virale di Sars-CoV-2 dopo il tampone ...Firenze, 16 aprile 2021 - Un reagente innovativo, 'made in Italy', per isolare l'Rna virale dopo il tampone molecolare Covid-19 è stato realizzato dalla Menarini diagnostics, azienda del Gruppo Menari ...