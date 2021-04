Meloni senza ritegno scrive a Letta: 'L'unica vergogna è la gestione di Speranza' (Di venerdì 16 aprile 2021) In risposta al segretario del Pd Enrico Letta, che aveva definito la mozione di Fratelli d'Italia per le dimissioni di Speranza come "una vergogna", Giorgia Meloni ha scritto su Facebook un post in ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) In risposta al segretario del Pd Enrico, che aveva definito la mozione di Fratelli d'Italia per le dimissioni dicome "una", Giorgiaha scritto su Facebook un post in ...

Ultime Notizie dalla rete : Meloni senza Meloni senza ritegno scrive a Letta: 'L'unica vergogna è la gestione di Speranza' In risposta al segretario del Pd Enrico Letta, che aveva definito la mozione di Fratelli d'Italia per le dimissioni di Speranza come "una vergogna", Giorgia Meloni ha scritto su Facebook un post in cui si rivolge direttamente a Letta. "Caro Enrico, la vera vergogna è aver avuto dall'inizio della pandemia una gestione piena di ritardi ed errori. Le ...

I CORSIVI DI PPN...Cacciare Speranza per continuare a sperare ... allora c'è da chiedersi cosa ci sia dietro la mossa di Giorgia Meloni: mettere in imbarazzo ... Ma è improbabile che lo faccia, senza una onorevole via di fuga.

Stilettata di Matteo Salvini a Giorgia Meloni: "Riaperture grazie alla Lega nel Governo, non lamentandosi da fuori" “Con la Lega fuori dal Governo sarebbe prevalsa la linea di Roberto Speranza”. È un Matteo Salvini in festa quello che ha parlato ...

Elezioni Roma, anche Zingaretti “dovrà fare le primarie”, Letta non ha dubbi Elezioni Roma, il Pd esce dal pantano e il segretario, Enrico Letta, annuncia l'avvio del processo che porterà alle Primarie. “Si terranno a giugno – ha affermato – e se Nicola Zingaretti vorrà candid ...

