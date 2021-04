Masters 1000 Montecarlo 2021: Ruud è un muro, Fognini ci va a sbattere e cede in due set (Di venerdì 16 aprile 2021) Fabio Fognini si arrende in due set a Casper Ruud ed esce di scena ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021. S’interrompe la difesa del titolo per il ligure, che dopo aver vinto tre match non può nulla contro il norvegese. 6-4 6-3 il punteggio del match che spedisce il 22enne di Oslo in semifinale dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Pochi rimpianti per l’azzurro, che ha potuto davvero poco contro un avversario estremamente solido. Ruud attende ora il vincente del match Rublev-Nadal. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Match equilibrato fin da subito, con i primi due games che si risolvono ai vantaggi. Il gioco che rischia seriamente di indirizzare il set, però, è il quinto, dove Fognini si procura ben quattro palle break e mette ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Fabiosi arrende in due set a Caspered esce di scena ai quarti di finale deldi. S’interrompe la difesa del titolo per il ligure, che dopo aver vinto tre match non può nulla contro il norvegese. 6-4 6-3 il punteggio del match che spedisce il 22enne di Oslo in semifinale dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Pochi rimpianti per l’azzurro, che ha potuto davvero poco contro un avversario estremamente solido.attende ora il vincente del match Rublev-Nadal. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Match equilibrato fin da subito, con i primi due games che si risolvono ai vantaggi. Il gioco che rischia seriamente di indirizzare il set, però, è il quinto, dovesi procura ben quattro palle break e mette ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Diretta Atp Montecarlo 2021/ Fognini Ruud (4 - 6) video streaming: brutta partenza Qualche incursione durante il giorno avverrà anche su Sky Sport Uno (numero 201) e vale la pena ricordare che in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di seguire i match del Masters 1000 in ...

Masters 1000 Montecarlo, Tsitsipas e Evans volano in semifinale: eliminati Fokina e Goffin Sarà il primo semifinalista del Master 1000 di , che ha battuto nei quarti di finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il match, fermo sull'1 a 0 (7 a 5) dopo la fine del primo set in favore del numero 5 del ranking Atp, è stato ...

Montecarlo 2021, LIVE venerdì 16 aprile: semi Evans-Tsitsipas. Fognini sotto di un set Continua ad essere privo di ostacoli il cammino di Fabio Fognini nel secondo Masters 1000 della stagione. Ruud-Fognini è un match valido per i quarti di finale dell’ATP Masters… Leggi ...

Monte Carlo Masters: Stefanos Tsitsipas Moves into Semis as Alejandro Davidovich Limps Out Stefanos Tsitsipas advanced to the semi-finals of the Monte Carlo Masters on Friday when his quarter-final opponent Alejandro Davidovich withdrew after losing the first set 7-5. Tsitsipas, the world ...

