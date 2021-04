Massimiliano Rosolino, chi è l’inviato dell’Isola dei Famosi e campione di nuoto (Di venerdì 16 aprile 2021) Massimiliano Rosolino è un ex nuotatore, campione olimpico a Sidney 2000 e autore del grande slam nella prova dei 200 misti, vinta sia alle Olimpiadi, sia ai Mondiali che agli Europei. Di recente è stato nominato inviato dell’Isola dei Famosi 2021, l’edizione condotta da Ilary Blasi con Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini opinionisti fissi in studio. In questo articolo conosceremo meglio chi è Massimiliano Rosolino, grazie ai cenni più significativi della sua biografia e della vita privata. Al termine vi diremo anche come seguire Rosolino su Instagram. Biografia di Massimiliano Rosolino Massimiliano Rosolino nasce a Napoli l’11 luglio 1978, da padre italiano e madre ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 aprile 2021)è un ex nuotatore,olimpico a Sidney 2000 e autore del grande slam nella prova dei 200 misti, vinta sia alle Olimpiadi, sia ai Mondiali che agli Europei. Di recente è stato nominato inviatodei2021, l’edizione condotta da Ilary Blasi con Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini opinionisti fissi in studio. In questo articolo conosceremo meglio chi è, grazie ai cenni più significativi della sua biografia e della vita privata. Al termine vi diremo anche come seguiresu Instagram. Biografia dinasce a Napoli l’11 luglio 1978, da padre italiano e madre ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Per la concomitanza con @Supervivientes, giovedì l’#Isola andrà in onda in differita. Il televoto verrà chiuso da M… - tuttopuntotv : Massimiliano Rosolino, chi è l’inviato dell’Isola dei Famosi e campione di nuoto #MassimilianoRosolino - 66Kindle : RT @Maparliamodime2: MASSIMILIANO ROSOLINO NUTRIA PAZZA CONFIRMED MOOD ETERNO DEL TZVIP “Non fare incazzare Tommy” SE SOLO FOSSI UN TANTINO… - Martiinaa_C : RT @Maparliamodime2: MASSIMILIANO ROSOLINO NUTRIA PAZZA CONFIRMED MOOD ETERNO DEL TZVIP “Non fare incazzare Tommy” SE SOLO FOSSI UN TANTINO… - TeresaReale4 : RT @Astarisborn182: A via ti tweettare velocemente scrivo i tweet a cazzo di cane.. non riesco a scrivere bene mi sento Massimiliano Rosoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Rosolino "Mi devo operare". Brando Giorgi, il ritiro forzato dall'Isola e ora l'annuncio dell'intervento Poi, nel corso della nona puntata, Massimiliano Rosolino ha comunicato allo studio e al pubblico che l'attore, che ha avuto problemi agli occhi, si è sottoposto a diversi accertamenti medici ma è ...

Andrea Iannone, quanto guadagna il pilota di Moto GP ex di Belen Rodriguez Massimiliano Rosolino, quanto guadagna l'ex nuotatore inviato de L'Isola dei Famosi Andrea Iannone: vita privata, compagna, figli Per quanto riguarda la vita privata, Andrea Iannone è finito spesso ...

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi abbandona il reality Dopo Brando Giorgi anche Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2021 per un problema all'occhio: la conduttrice deve rientrare in Italia per ulteriori accertamenti. Elisa Is ...

Brando Giorgi parla dopo l’abbandono all’isola: ecco come sta Dopo aver abbandonato L'Isola dei Famosi, Brando Giorgi rompe il silenzio e parla per la prima volta: ecco come sta l'attore.

Poi, nel corso della nona puntata,ha comunicato allo studio e al pubblico che l'attore, che ha avuto problemi agli occhi, si è sottoposto a diversi accertamenti medici ma è ..., quanto guadagna l'ex nuotatore inviato de L'Isola dei Famosi Andrea Iannone: vita privata, compagna, figli Per quanto riguarda la vita privata, Andrea Iannone è finito spesso ...Dopo Brando Giorgi anche Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2021 per un problema all'occhio: la conduttrice deve rientrare in Italia per ulteriori accertamenti. Elisa Is ...Dopo aver abbandonato L'Isola dei Famosi, Brando Giorgi rompe il silenzio e parla per la prima volta: ecco come sta l'attore.