Marvel’s Avengers | l’evento Tachyon Anomaly al via in data 22 Aprile

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 16 aprile 2021) Crystal Dynamics ha confermato ladi inizio diche andrà a rimpolpare le attività ludiche diSiete stanchi di combattere ad oltranza le forze dell’AIM in? Se la risposta è affermativa, allora, la notizia che state per leggere non potrà che rendervi estremamente felici, dato che il titolo firmato Crystal Dynamics si appresta ad accogliere, a breve, un nuovo evento, chiamato. La nuova serie di missioni prenderà ufficialmente il via in22, per concludersi il 3 di Maggio, e permetterà di formare squadre composte interamente da eroi identici: largo, quindi, a gruppi di Iron Man, Black Widow o ...