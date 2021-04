Mario Draghi in conferenza stampa sulle riaperture | “Precedenza alle attività all’aperto e alle scuole I dati Covid migliorano”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il premierha parlato oggi 16 aprile in. “Tre i blocchi di provvedimenti – ha dichiarato -: aperture, scostamento di bilancio, opere messe in cantiere”. Le aperture. “Si anticipa al 26 la zona gialla ma con un cambiamento: si dà, alla ristorazione a pranzo e a cena e”. Queste ultime “riaprono completamente in presenza in zona gialla e arancione, non in zona rossa”. Un rischio “ragionato” “Il governo ha preso un rischio ragionato – ha sottolineato ancora-. Fondato suin miglioramento. Leche riaprono devono osservare le regole consuete ...