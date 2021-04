Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo Scaroni | ' Gesto etico | da professionista'

(Di venerdì 16 aprile 2021) Lodidevoluto ai progetti della Fondazione Milan per i giovani: è la scelta di Mario, che hato a ricevere la retribuzione del mese scorso per via dei troppi ...

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic rinuncia

Questo il commento del Presidente rossonero Paolo Scaroni: 'Un gesto d'eccezione che dimostra l'etica e la professionalità di Marioe il suo rispetto per il Milan'. 'SOSTEGNO A FONDAZIONE ..."Un gesto d'eccezione - ha commentato il presidente del Milan Paolo Scaroni - che dimostra l'etica e la professionalità die il suo rispetto per il Milan. Il club avrà così la possibilità ...L'attaccante croato non è mai stato a disposizione di Pioli a marz e ha deciso di rinunciare a percepire il suo stipendio.Mario Mandzukic ha preso la decisione di rinunciare a percepire lo stipendio del mese di marzo per via della sua indisponibilità a causa dell'infortunio. Le parole del presidente del Milan Paolo Scaro ...