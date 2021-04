Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo perché infortunato | andrà in beneficenza

(Di venerdì 16 aprile 2021) Marioha deciso dirediè statoe quindi indisponibile. L’importo del suo ingaggio sarà devoluto alla Fondazione Milan per progetti in favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato così all’Ansa. Un gesto d’eccezione, che dimostra l’etica e la professionalità di Mario. Il club avrà così l’opportunità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan. L'articolo ilNapolista.

Marioa percepire lo stipendio del mese di marzo, circa 300 mila euro. Motivo: la sua indisponibilità per infortunio, che lo ha tenuto sempre fuori dal campo . Il presidente del Milan ...Il commento di Scaroni Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'attaccante del Milan Marioha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponibile in quanto ...Mario Mandzukic, a causa dei numerosi infortuni che gli hanno impedito di essere a disposizione di mister Pioli, ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo. Il Presidente Scaroni ha ...Si è presentato a Milano nel mese di gennaio con l’obiettivo di rinforzare l’attacco del Milan e dare un’alternativa in più a Stefano Pioli, ma fino a questo momento Mario Mandzukic non è riuscito a f ...