Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo. Ecco il motivo (Di venerdì 16 aprile 2021) Il centravanti croato Mario Mandzukic, mai a disposizione di Stefano Pioli nel mese di marzo a causa dell’infortunio rimediato contro la Stella Rossa, ha deciso di rinunciare alla mensilità, e l’ha comunicato nelle ultime ore al Milan. Così ha commentato all’Ansa il presidente rossonero Scaroni: “Un gesto d’eccezione che dimostra l’etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione social”. Foto: Milan Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Il centravanti croato Mario, mai a disposizione di Stefano Pioli nel mese dia causa dell’infortunio rimediato contro la Stella Rossa, ha deciso dire alla mensilità, e l’ha comunicato nelle ultime ore al Milan. Così ha commentato all’Ansa il presidente rossonero Scaroni: “Un gesto d’eccezione che dimostra l’etica e la professionalità di Marioe il suo rispetto per il Milan. Il club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione social”. Foto: Milan Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

angelomangiante : Gesto nobile, non richiesto e molto raro. Un gesto che fa onore a Mario Mandzukic. Rinuncia allo stipendio di marz… - DiMarzio : #Mandzukic rinuncia alla retribuzione di marzo - Gazzetta_it : #Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo. Scaroni: 'Gesto da professionista' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo perché infortunato, Scaroni: 'Gesto eccezionale' - albluss : RT @gattusismo__: Io non capisco a tutto sto clamore per Mandzukic che rinuncia a una mensilità quando all'Inter e alla Juventus sono alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic rinuncia Milan, Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo: 300mila euro. Il club: "Grande gesto, serviranno alla nostra Fondazione" Mario Mandzukic rinuncia a percepire lo stipendio del mese di marzo, circa 300 mila euro. Motivo: la sua indisponibilità per infortunio, che lo ha tenuto sempre fuori dal campo . Il presidente del Milan ...

Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo, Scaroni: "Un gran bel gesto" Il commento di Scaroni Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponibile in quanto ...

Fuori per infortunio da 1 mese e mezzo, Mandzukic rinuncia allo stipendio e lo devolve a Fondazione Milan Si è presentato a Milano nel mese di gennaio con l’obiettivo di rinforzare l’attacco del Milan e dare un’alternativa in più a Stefano Pioli, ma fino a questo momento Mario Mandzukic non è riuscito a f ...

Milan, mai disponibile a Marzo: Mandzukic rinuncia alla mensilità Il centravanti croato ha ufficialmente comunicato alla società rossonera di aver deciso di rinunciare alla mensilità del mese di marzo ...

Marioa percepire lo stipendio del mese di marzo, circa 300 mila euro. Motivo: la sua indisponibilità per infortunio, che lo ha tenuto sempre fuori dal campo . Il presidente del Milan ...Il commento di Scaroni Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'attaccante del Milan Marioha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponibile in quanto ...Si è presentato a Milano nel mese di gennaio con l’obiettivo di rinforzare l’attacco del Milan e dare un’alternativa in più a Stefano Pioli, ma fino a questo momento Mario Mandzukic non è riuscito a f ...Il centravanti croato ha ufficialmente comunicato alla società rossonera di aver deciso di rinunciare alla mensilità del mese di marzo ...