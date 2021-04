Manchester United, Cavani fa 350: matador d’Europa (Di venerdì 16 aprile 2021) Con la rete segnata ieri sera con il Manchester United Edinson Cavani raggiunge quota 350 nelle competizioni europee con quattro maglie diverse Edinson Cavani bomber eterno. Ieri sera, in occasione del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Granada, il “matador” del Manchester United ha siglato il gol numero 350 da quando milita nei campionati europei tra PSG, Napoli, Palermo e Manchester United. La Uefa Champions League ha deciso così di premiarlo con un video apparso su Twitter: 'El matador' Edinson Cavani has now scored 3?5?0? goals in his European club career 2?0?0? Paris 1?0?4? Napoli0?3?7? Palermo 0?0?9? Manchester ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Con la rete segnata ieri sera con ilEdinsonraggiunge quota 350 nelle competizioni europee con quattro maglie diverse Edinsonbomber eterno. Ieri sera, in occasione del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Granada, il “” delha siglato il gol numero 350 da quando milita nei campionati europei tra PSG, Napoli, Palermo e. La Uefa Champions League ha deciso così di premiarlo con un video apparso su Twitter: 'El' Edinsonhas now scored 3?5?0? goals in his European club career 2?0?0? Paris 1?0?4? Napoli0?3?7? Palermo 0?0?9?...

