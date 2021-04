Manchester City, Guardiola: “Poker titoli? Penso solo alla partita contro il Chelsea” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Già conoscete la mia risposta a questa affascinante domanda. Non siamo nella posizione di guardare troppo in là. La realtà è che oggi ci alleniamo, domani giochiamo e il resto non mi importa”. Queste le parole del tecnico del Manchester City Pep Guardiola, alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il Chelsea, riguardo alla possibilità la squadra faccia il Poker di titoli, essendo in testa alla Premier e in finale di Coppa di Lega, e avendo ottenuto la qualificazione alla semifinale di Champions. “Ci sarebbe piaciuto farlo prima ma ora siamo lì e sarà l’obiettivo anche della prossima stagione perchè sappiamo di poterlo fare. A volte è importante fare un passo del genere per stabilizzarsi in Europa ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) “Già conoscete la mia risposta a questa affascinante domanda. Non siamo nella posizione di guardare troppo in là. La realtà è che oggi ci alleniamo, domani giochiamo e il resto non mi importa”. Queste le parole del tecnico delPepvigilia della semifinale di FA Cupil, riguardopossibilità la squadra faccia ildi, essendo in testaPremier e in finale di Coppa di Lega, e avendo ottenuto la qualificazionesemifinale di Champions. “Ci sarebbe piaciuto farlo prima ma ora siamo lì e sarà l’obiettivo anche della prossima stagione perchè sappiamo di poterlo fare. A volte è importante fare un passo del genere per stabilizzarsi in Europa ...

