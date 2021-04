Manchester City, Guardiola: «Pensiamo alla semifinale con il Chelsea» (Di venerdì 16 aprile 2021) L’allenatore del Manchester City Guardiola ha parlato in conferenza stampa della semifinale di FA Cup con il Chelsea di domani pomeriggio Finalmente Pep Guardiola ha raggiunto la semifinale di Champions League dopo la vittoria di mercoledì con il Borussia Dortmund. Tempo tre giorni però e c’è subito in programma una sfida dal sapore particolare. Domani il City se la vedrà con il Chelsea di Tuchel nella gara valevole per le semifinali di FA Cup (ore 18.30). «Dobbiamo pensare solo alla semifinale di domani con il Chelsea, il resto non mi interessa. L’unica cosa è che avrei voluto festeggiare con più calma la qualificazione in Champions, ma purtroppo non si può. Il programma è questo ed è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) L’allenatore delha parlato in conferenza stampa delladi FA Cup con ildi domani pomeriggio Finalmente Pepha raggiunto ladi Champions League dopo la vittoria di mercoledì con il Borussia Dortmund. Tempo tre giorni però e c’è subito in programma una sfida dal sapore particolare. Domani ilse la vedrà con ildi Tuchel nella gara valevole per le semifinali di FA Cup (ore 18.30). «Dobbiamo pensare solodi domani con il, il resto non mi interessa. L’unica cosa è che avrei voluto festeggiare con più calma la qualificazione in Champions, ma purtroppo non si può. Il programma è questo ed è ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Diretta/ Everton Tottenham (Premier) streaming video tv: spareggio per l'Europa DIRETTA/ Leicester Manchester City (risultato 0 - 2) Mendy e Gabriel Jesus, Foxes ko! PROBABILI FORMAZIONI EVERTON TOTTENHAM Le probabili formazioni della sfida tra Everton e Tottenham presso ...

Dalla Spagna: Aguero ha già scelto la prossima squadra Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Chiringuito Aguero avrebbe già scelto la sua prossima destinazione Dopo l'addio al Manchester City diverse squadre hanno chiesto informazioni per il centravanti argentino Sergio Aguero. Anche la Juventus ci starebbe pensando, ma l'idea del Kun sarebbe quella di approdare in Liga. ...

Aguero tra Barcellona e Torino, il Papu Gomez: "Deve continuare a giocare ad alti livelli" A fine stagione Sergio Aguero lascerà il Manchester City dopo aver fatto la storia. L'attaccante argentino è stato accostato con insistenza a Juventus e Barcellona, e il Papu ...

Cosa c’è dietro la strategia di Raiola su Donnarumma: la minaccia ai suoi guadagni milionari Mino Raiola da settimane è attivo più che mai nel pianificare il futuro dei suoi assistiti top, da Donnarumma a Haaland ...

