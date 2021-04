Malesani | «Racconto la mia passione per il vino Batistuta è un Amarone»

(Di venerdì 16 aprile 2021) Albertoracconta la suaper il. L’ex tecnico di Parma e Fiorentina associa ai vini anche alcuni calciatori Alberto, a beverfood.com, racconta la suaper ilPER IL– «È sbocciata da giovane grazie a mio padre, che è sempre stato un grande appassionato del mondo del, ed è poi definitivamente esplosa durante la mia carriera da allenatore in concomitanza con una partita di Coppa UEFA a Bordeaux. Era il 1999, allenavo il Parma e quell’anno finimmo per portare a casa la coppa».E CALCIATORI – «Manuel Rui Costa può essere paragonato al ‘Valpo’ perché con le sue giocate riusciva sempre a dare un tocco di freschezza alla manovra. Lilian Thuram e Fabio ...

