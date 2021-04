“Mai stato sul Ponte Morandi”. Parla l’uomo che doveva vigilare sul rischio crollo (Di venerdì 16 aprile 2021) “Io manco ci ero mai andato a Genova… a vedere questo Ponte… mi han detto: ‘Fai l’analisi dei rischi catastrofali’. E io: ok”. È il 28 marzo del 2019 e Roberto Salvi, membro operativo del risk management di Autostrade per l’Italia, ne Parla al telefono con il padre. “Mi sono posto il problema e sono andato da quello che si occupa dei ponti. Gli ho chiesto: dov’è che potrebbe avvenire una catastrofe? Lui mi ha aperto il computer e mi ha fatto vedere: ‘Ecco, qui’. Finito. È così che è nata”. La vicenda del crollo del Ponte Morandi, costata la vita a 43 persone torna d’attualità, con importanti novità provenienti dall’inchiesta in corso, che deve accertare le responsabilità sulla tragedia. Cosa si scopre?



Che l’uomo che aveva il compito di classificare il rischio ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 16 aprile 2021) “Io manco ci ero mai andato a Genova… a vedere questo… mi han detto: ‘Fai l’analisi dei rischi catastrofali’. E io: ok”. È il 28 marzo del 2019 e Roberto Salvi, membro operativo del risk management di Autostrade per l’Italia, neal telefono con il padre. “Mi sono posto il problema e sono andato da quello che si occupa dei ponti. Gli ho chiesto: dov’è che potrebbe avvenire una catastrofe? Lui mi ha aperto il computer e mi ha fatto vedere: ‘Ecco, qui’. Finito. È così che è nata”. La vicenda deldel, costata la vita a 43 persone torna d’attualità, con importanti novità provenienti dall’inchiesta in corso, che deve accertare le responsabilità sulla tragedia. Cosa si scopre?Cheche aveva il compito di classificare il...

Advertising

matteograndi : La cosa triste è che le truppe cammellate in difesa di Speranza non hanno una sola motivazione razionale per fare s… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Intercettazioni sul crollo del Morandi: si scopre che il controllore di Autostrade non aveva ma… - Corriere : La lezione di Ahmet liberato: mobilitarsi non è mai inutile. Lo scrittore turco Ahmet Altan era in carcere dal 2016… - Angelit92832011 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO Intercettazioni sul crollo del Morandi: si scopre che il controllore di Autostrade non aveva mai v… - AnsaSicilia : Rifiuti: crisi alla Rap di Palermo, decadono Cda e Norata. Assessore, serve cambio passo. Presidente, mai stato fee… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai stato Valerio Bianchini e Dan Peterson, eterni nemici - amici Della loro intelligenza, della loro dialettica mai banale, della loro capacità di attrarre ... "Il grande scontro con Peterson è stato il massimo. Lui è un personaggio straordinario, unico americano che ...

Perché il mio cane piange quando è da solo a casa? ... ma non sarà mai qualcosa che il cane ama. Ci sono certo cani che la sopportano meglio di altri e ... Sarebbe utile sapere che vita abbia fatto il tuo Aaron fino agli 8 mesi, se sia stato sempre con ...

Netflix, “Non ho mai”: seconda stagione in arrivo Da pochissimo Netflix ha pubblicato alcune foto del set di “Non ho mai 2”. La serie teen di successo sta per tornare con una nuova fantastica ...

Braida: “Gigio, resta al Milan! Ritorno? Nessuno mi ha chiamato” Ariedo Braida è stato intervistato ai microfoni di QS. Oltre a parlare della Cremonese, molto importanti i differenti focus sul Milan ...

Della loro intelligenza, della loro dialetticabanale, della loro capacità di attrarre ... "Il grande scontro con Peterson èil massimo. Lui è un personaggio straordinario, unico americano che ...... ma non saràqualcosa che il cane ama. Ci sono certo cani che la sopportano meglio di altri e ... Sarebbe utile sapere che vita abbia fatto il tuo Aaron fino agli 8 mesi, se siasempre con ...Da pochissimo Netflix ha pubblicato alcune foto del set di “Non ho mai 2”. La serie teen di successo sta per tornare con una nuova fantastica ...Ariedo Braida è stato intervistato ai microfoni di QS. Oltre a parlare della Cremonese, molto importanti i differenti focus sul Milan ...