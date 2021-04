Mafia, sequestro patrimoniale a imprenditori legati al clan Scalisi: valore 12 milioni (Di venerdì 16 aprile 2021) sequestro patrimoniale relativo a quote societarie e compendi aziendali riconducibili a imprenditori legati al clan Scalisi, articolazione territoriale della famiglia mafiosa Laudani. L'attività d'... Leggi su cataniatoday (Di venerdì 16 aprile 2021)relativo a quote societarie e compendi aziendali riconducibili aal, articolazione territoriale della famiglia mafiosa Laudani. L'attività d'...

Ultime Notizie dalla rete : Mafia sequestro Mafia, sequestro patrimoniale a imprenditori legati al clan Scalisi: valore 12 milioni ... l'indagine ha tratto origine dalle minuziose attività di perquisizione svolte dal Nucleo Pef della guardia di finanza di Catania lo scorso 10 febbraio che, tra l'altro, avevano portato al sequestro ...

Mafia, sequestrati beni per 12 milioni di euro anche a Udine e Verona Il sequestro del Gip ha interessato quattro società: La Nuova Group S.r.l.s. e Express S.r.l.s. con sede a Catania; Immobiliare International S.r.l.s. a Verona ; e Petrol Group S.r.l. a Cologno ...

Mafia, Guardia di Finanza sequestra 12 milioni di beni in sei regioni, coinvolta anche Verona Beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in sette province di sei regioni italiane e in Albania, con ...

Operazione antimafia in sei regioni, sequestrati beni per 12 milioni

