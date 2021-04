Mafia: Gdf sequestra 12 mln beni in sei regioni e in Albania (Di venerdì 16 aprile 2021) beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in sette province di sei regioni italiane e in Albania, con la collaborazione di Eurojust, nell'ambito di un'inchiesta della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 aprile 2021)per 12 milioni di euro sono statiti dalla guardia di finanza in sette province di seiitaliane e in, con la collaborazione di Eurojust, nell'ambito di un'inchiesta della ...

Advertising

Ansa_Fvg : Mafia: Gdf sequestra 12 mln beni in sei regioni e in Albania. Società trasporti e prodotti petroliferi, inchiesta D… - AnsaLombardia : Mafia: Gdf sequestra 12 mln beni in sei regioni e in Albania. Società trasporti e prodotti petroliferi, inchiesta D… - AnsaRomaLazio : Mafia: Gdf sequestra 12 mln beni in sei regioni e in Albania. Società trasporti e prodotti petroliferi, inchiesta D… - AnsaVeneto : Mafia: Gdf sequestra 12 mln beni in sei regioni e in Albania. Società trasporti e prodotti petroliferi, inchiesta D… - Ansa_Piemonte : Mafia: Gdf sequestra 12 mln beni in sei regioni e in Albania. Società trasporti e prodotti petroliferi, inchiesta D… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Gdf Mafia: Gdf sequestra 12 mln beni in sei regioni e in Albania Beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in sette province di sei regioni italiane e in Albania, con la collaborazione di Eurojust, nell'ambito di un'inchiesta della ...

Avis San Bonifacio regala 400 quaderni alla scuola elementare (Visited 1 times, 19 visits today) Notizie Simili: Commissione temporanea coronavirus: esaminati piano… Mafia. Gdf sequestra 50 mln beni in 3 regioni:… Nascondevano la droga in casa e ...

Antimafia, Gdf sequestra società a clan Laudani e Scalisi Due provvedimenti di sequestro patrimoniale in materia antimafia (uno emesso dal Gip presso il Tribunale di Catania e l’altro, d’urgenza, da questo Ufficio) ...

Mafia: Gdf sequestra 12 mln beni in sei regioni e in Albania Beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in sette province di sei regioni italiane e in Albania, con la collaborazione di Eurojust, nell'ambito di un'inchiesta della ...

Beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in sette province di sei regioni italiane e in Albania, con la collaborazione di Eurojust, nell'ambito di un'inchiesta della ...(Visited 1 times, 19 visits today) Notizie Simili: Commissione temporanea coronavirus: esaminati piano…sequestra 50 mln beni in 3 regioni:… Nascondevano la droga in casa e ...Due provvedimenti di sequestro patrimoniale in materia antimafia (uno emesso dal Gip presso il Tribunale di Catania e l’altro, d’urgenza, da questo Ufficio) ...Beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in sette province di sei regioni italiane e in Albania, con la collaborazione di Eurojust, nell'ambito di un'inchiesta della ...