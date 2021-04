Mafia: clan sceglie giovanissimi prestanome per riciclaggio (Di venerdì 16 aprile 2021) Erano tutti giovanissimi, poco più che ventenni, i prestanome scelti per 'riciclare' i soldi sporchi che provenivano dalle attività illecite del clan Scalisi, articolazione attiva ad Adrano, della '... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Erano tutti, poco più che ventenni, iscelti per 'riciclare' i soldi sporchi che provenivano dalle attività illecite delScalisi, articolazione attiva ad Adrano, della '...

Sequestro beni da 500mila euro a esponente clan Marsala Sequestro di beni per un valore di cinquecentomila euro nel Trapanese nei confronti di un condannato in Appello per mafia. In azione i carabinieri del Ros e del Comando provinciale, che hanno eseguito un provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale, su richiesta della Dda di Palermo, nei ...

Mafia, sequestrati beni per 12 milioni di euro anche a Udine e Verona CATANIA - Beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in sette province di sei regioni italiane e in Albania, con la collaborazione di ...

