Madame promuove una raccolta fondi per la Fondazione Città della speranza

(Di venerdì 16 aprile 2021) VENEZIA – La cantante italiana Madame (Francesca Calearo) visita la Torre della ricerca della Fondazione Città della speranza, istituto di ricerca pediatrica, per promuovere la raccolta di 100.000 euro da destinare alla ricerca oncologica pediatrica. “Sono vicentina e conosco da sempre la Fondazione e la sua attività è un piacere poter essere d’aiuto come posso, attraverso la mia popolarità”, dichiara Madame che, incontrando i ricercatori, afferma: “Ci sono lavori in cui la testa è sempre lì, per me questo accade nella musica per voi nella ricerca”.