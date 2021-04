Macron e i bimbi depressi per il virus: 'Pagheremo 10 sedute dallo psicologo' (Di venerdì 16 aprile 2021) La soglia, terribile, dei 100mila morti è stata superata ieri; ristoranti, bar, teatri e cinema sono chiusi dal 28 ottobre; le università non hanno mai riaperto; adesso sarebbero le vacanze di ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) La soglia, terribile, dei 100mila morti è stata superata ieri; ristoranti, bar, teatri e cinema sono chiusi dal 28 ottobre; le università non hanno mai riaperto; adesso sarebbero le vacanze di ...

Ultime Notizie dalla rete : Macron bimbi Macron e i bimbi depressi per il virus: 'Pagheremo 10 sedute dallo psicologo' A gennaio, un gruppo di pedopsichiatri aveva allertato l'Eliseo sul peggioramento della salute mentale di bambini e adolescenti e Macron ha deciso di organizzare per quest'estate una grande '...

A gennaio, un gruppo di pedopsichiatri aveva allertato l'Eliseo sul peggioramento della salute mentale di bambini e adolescenti e Macron ha deciso di organizzare per quest'estate una grande '...